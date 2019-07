Le dossier du sénateur Ali Talbi transmis à la Cour de Tipaza

Les dossiers des anciens ministres, Abdelghani Zaalane, Mohamed El Ghazi et le sénateur, Ali Talbi, ont été transmis au procureur général près la Cour de Tipaza, a indiqué dimanche un communiqué du tribunal de Cheraga. Selon les informations, une énorme somme d’argent, était cachée dans un domicile à la résidence d’Etat de Moretti (Alger). Suite à la perquisition du domicile de l’accusé, une somme d’argent estimée à 13.439.200 DA, deux autres sommes en devise estimées à 270.000 Euros et 30.000 Dollars américains, ainsi que 17 Kg de bijoux ont été trouvés à l’intérieur du domicile. Les accusés, dans cette affaire, ont comparu, dimanche 14 juillet 2019, devant le juge d’instruction près le tribunal de Chéraga. Ils ont été placés sous mandat de dépôt et seront transférés à la prison de Koléa, ajoute la même source qui précise qu’une enquête judiciaire est ouverte à l’encontre de douze accusés, dont Abdelghani Hamel (ex DGSN). Dans la même affaire, les dossiers des deux anciens ministres, Abdelghani Zaalane et Mohamed El Ghazi, ainsi que le dossier de l’actuel sénateur, Ali Talbi, ont été transmis au procureur général près la Cour de Tipaza.