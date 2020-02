Le domicile familial de Houda Feraoun perquisitionné

Le domicile familial, situé à Sidi Bel Abbès, de l’ancienne ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication, Imane Houda Feraoun, aurait été perquisitionné mercredi passé par les forces de la gendarmerie nationale, a-t-on appris d’une source médiatique. Cette perquisition s’inscrit, selon la même source, dans le cadre de l’enquête dont fait l’objet Houda Feraoun pour dilapidation de deniers publics, octroi d’indus avantages et de privilèges illicites à des hommes d’affaires placés en détention à la prison d’El-Harrach depuis le mois d’avril 2019. Il est à rappeler que l’ancienne ministre de la Poste et des Télécommunications a tenté au cours de ce mois de janvier de quitter à deux reprises l’Algérie pour voyager à Paris en France, a rapporté le site AlgériePart. Les services de sécurité ont interprété, selon la source, ces tentatives comme une volonté manifeste de fuir le pays afin de se soustraire à l’enquête judiciaire diligentée par la Cour Suprême et confiée à la brigade de recherches de Bab Jedid de la Gendarmerie Nationale à propos de plusieurs dossiers de corruption qui impliquent directement cette ancienne ministre, symbole phare du régime Bouteflika. Selon la même source, la première fois Houda Feraoun a tenté de quitter le pays discrètement au lendemain de son limogeage du gouvernement le 4 janvier dernier. Mais Cette dernière avait été placée sous interdiction de quitter le territoire national (ISTN) le jour même où le nouveau gouvernement de Tebboune avait été annoncé et mis en place. A la suite de sa première convocation par la brigade de recherches de Bab Jedid le 6 janvier dernier, Houda Feraoun avait été contrainte de restituer son passeport diplomatique. Mais il lui restait encore son passeport ordinaire avec lequel elle essaie une semaine plus tard de quitter le pays par l’aéroport de Constantine. Une nouvelle fois, Houda Feraoun échoue à tromper la vigilance des services de sécurité et l’ancienne ministre est refoulée gentiment. La source indique que Houda Imane Feraoun avait tenté de rallier Paris où elle dispose de plusieurs connaissances et d’amis qui sont prêts à lui porter secours. Certaines des connaissances de Houda Imane habitent au prestigieux 8e arrondissement de Paris. Aujourd’hui, cette ex-ministre est bloquée à Alger et fait toujours l’objet d’une enquête des services de la gendarmerie nationale. Son dossier n’a toujours pas été encore transféré aux magistrats instructeurs de la Cour Suprême.