Le divorce, dites-vous ?….

En Algérie, selon les sources concordantes, les divorces enregistrés sont passés de 29 731 en 2004 à 31.133 de en 2006 et, à 41 549 en 2009.pour passer à 55 490 cas en 2011.Aujourd’hui, Le Haut Conseil Islamique (HCI) s’en mêle et crie à la catastrophe en disant qu’il y a vraiment trop de cas de divorce en Algérie ! En 2017, ce sont 68 mille divorces qui ont été prononcés par les tribunaux algériens ; certes, en valeur absolue 1 seul cas de divorce est toujours de trop car, c’est une situation pénible pour les couples qui viennent de divorcer .Le divorce est davantage plus pénible encore pour les familles concernées par la désunion de leurs enfants devant le constat d’une union tombée en fiasco. La hausse du divorce en Algérie était pratiquement de 7% en 2004 pour se situer autour de 9 % vers 2009 et elle est allée crescendo au fil des ans pour se situer autour de 11% vers 2016-2017.Les causes le plus probables selon les analystes Algériens sont :le chômage, la crise du logement, les problèmes familiaux et les incompatibilités d’humeur conjugale. Bien-sur, les chiffres concernant les nombres de divorces enregistrés augmentent proportionnellement avec la croissance de la population car nous sommes toujours dans l’explosion démographique qui suit une courbe exponentielle. De plus, il faut dire qu’avec une société happée par le matérialisme et les nouvelles technologies de communication, il y a une diversification des causes à en tenir compte, honnêtement. Pire encore, reconnaissons que les vraies valeurs sociales se perdent dans une vie de plus en plus tumultueuse qui a modifié les structures mentales et psychologiques des individus, devenus très sensibles. Ainsi, tous les couples, quels que soient leurs âges se trouvent insidieusement en état d’équilibre instable et la cellule familiale peut se disloquer à tout moment. De toutes les manières, il est force de constater aussi que les nouveaux couples n’on pas idée de la sacralité du mariage et non plus des conséquences désastreuses qu’engendre le divorce. Et là-dessus, toutes les religions sont d’accord sur ces points précis cependant, il serait sage de faire une préparation pédagogique au mariage de nos enfants sous un volet socioculturel. Sinon, il n’y a pas de quoi s’alarmer, outre mesure, et il est probable que notre pays est bien meilleur, sur cette question du nombre de divorces annuels, que ce qui est ailleurs et dans le monde Arabe. Aller trop loin est plutôt une simple vue de l’esprit qui n’est pas justifiée à moins de posséder une analyse statistique très fiable.