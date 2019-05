Le directeur et R+15

Comme au bon vieux temps, la femme au ‘’Hayek Mrama’’ d’Alger et ‘’Hayek El Achaachi’’ de Tlemcen, qui cache sa beauté sous le voile ne laissant apparaitre qu’une silhouette qui architecture sa taille et un regard provocateur qui s’échappe des beaux yeux noirs. Le directeur Blondin, trahit par son cœur et ainsi brutalisé par le premier coup de foudre, fini par succomber au mariage et bienvenue à la 2eme femme ! Une belle histoire sentimentale qui commence bien, mais hélas, le couple se transforme en Sarl, société commerciale au nom de ‘Moulet Hayek et gérée clandestinement par le blondin. C’est pourquoi, Moul firma bien qu’il était charmé par cette histoire de cœur, tant qu'il y a bisness au détriment de l’institution publique exploitant le poste de directeur exécutif pour favoriser son commerce et s’enrichir ! C’est NIET ! Moul firma, vient d’apprendre que la nouvelle dame vient de créer une entreprise spécialisée dans la vente des chalets et abribus. Une société créée selon les orientations de son mari qui est très bien informé sur le programme de la wilaya et proche des décideurs. Sachant que la wilaya va lancer un grand programme de réalisation des chalets pour combler le déficit en classes et la réalisation des camps de toiles et les abribus, Madame, s’est invitée au niveau des administrations et elle a retiré les cahiers de charge ! Le reste, c’est le travail du blondin. Mais sa grande part du gâteau, et celui de la validité d’un projet promotionnel sur un terrain d’utilité publique ! Moul firma, a appris que ce directeur a autorisé à la version monsieur Marlboro, la construction d’un R+15 sur un terrain affecté à des terrasses et des esplanades et des promenades sans aucune construction en dur ! L‘heureux bénéficiaire est un promoteur d’Oran, ainsi que son bureau d’étude. Moul firma, désespéré de trouver un élu ‘’FHAL ‘’ pour défendre ‘’la veuve’’ Mostaganem, se pose la question : Où est le maire de Mostaganem ? Et que font les députés de ‘’Là-bas, chez nous’’ ? Mais comme on dit : La dignité n'est pas veuve, elle a seulement perdu son homme.