Le directeur de l’hôpital de Kouba limogé

Le ministre de la santé Abderrahmane Benbouzid a limogé, hier mardi 15 décembre 2020, le directeur de l’hôpital de Kouba, Bachir Mentouri, et plusieurs autres responsables, après qu’une enquête menée par les services de l’administration centrale de l’hôpital, sous ordre du ministre, a révélé qu’une femme médecin, résidente en France, percevait depuis 18 mois un salaire et bénéficiait de primes et augmentations. Selon un communiqué du ministère de la santé, la mise en cause, médecin généraliste, qui exerçait dans le service des urgences, a été licenciée et la totalité des cotisations ont été récupérés au profit du trésor public. Le communiqué précise également que cette généraliste a même perçu la prime exceptionnelle Covid 19. Le ministre a limogé le directeur de l’hôpital, le chef de service des urgences médicales et chirurgicales, et le sous directeur des ressources humaines. L’enquête reste ouverte afin de déterminer les circonstances de cette affaire. Rappelons que le ministre Benbouzid avait limogé, début décembre, le directeur général du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Nefissa-Hamoud (ex-Parnet), Zoubir Rekik. Ce limogeage intervient après le rapport établi par une commission d’inspection dépêchée par le ministère de la Santé qui y a effectué sa mission durant une semaine. Le ministère de tutelle avait indiqué, jeudi, que la décision de mettre fin aux fonctions de ce responsable a été prise suite aux évaluations et aux constats effectués par ladite commission.