Le directeur de l'Office du Hadj et de la Omra limogé

Le directeur général de l'Office du Hadj et de la Omra, Youcef Azouza est relevé de ses fonctions, selon un décret publié dans le dernier journal officiel. "En vertu d'un décret présidentiel datant du 15 août 2020, il est mis fin aux fonctions de monsieur Youcef Azouza en sa qualité de directeur de l'Office du Hadj et de la Omra", atteste le JORA. Pour rappel, M. Youcef Azzouza avait occupé, pendant près d'une vingtaine d'années, le poste de Directeur de wilaya des Affaires religieuses et des Wakfs dans nombre de wilayas.