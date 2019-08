Le directeur de l’ONDA limogé soutenu par des artistes

Entendu par le Procureur de la République près le tribunal d’Abane Ramdane à Sidi M’hamed, dans le cadre de l’enquête diligentée pour situer les responsabilités de la bousculade meurtrière ayant provoqué le décès de cinq jeunes lors du concert de Soolking, Sami Bencheikh El-Hocine, le directeur limogé de l’ONDA, continue à faire des vagues sur les réseaux sociaux. Mis au pilori par certains, soutenu par le autres, son nom est au centre d’une vaste polémique parmi les internautes. S’ils sont nombreux ceux qui ont accueilli favorablement son limogeage, il se trouve aussi des voix qui mettent en exergue les qualités et le professionnalisme de ce responsable et exigent même sa réintégration à son poste. Dans ce cadre justement, des artistes outrés et compatissants avec les familles des victimes, à l’exemple de Nerdjess, Salim Dada, Sid-Ali Bensalem, Cheb Toufik et bien d’autres ont observé, un sit-in devant le siège de l’ONDA en signe de protestation contre ce limogeage qu’ils jugent arbitraire et illégal et demandent son retour à la tête de l’ONDA. Se défendant d’être des « chiyatines », ces artistes rappellent le travail accompli par ce directeur à l’endroit des artistes et estiment que les défaillances et les ratages à l’origine de la survenue du drame ne lui sont pas

imputables.