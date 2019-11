Le directeur de campagne de Benflis en Kabylie démissionne !

Le candidat à l'élection présidentielle du 12 décembre Ali Benflis a perdu son directeur de campagne de la wilaya de Tizi-Ouzou, en Kabylie. Saadi Hanouti n'a pas supporté la pression populaire et familiale. Il a finalement jeté l'éponge. C'est le comité de son village de la région de Bouzeguen qui a fait l'annonce de son retrait du directoire de campagne. « Nous, le comité de village d'Ibouysfen et la famille Hanouti annonçons le retrait définitif de notre frère, Saadi Hanouti, de son poste de directeur de campagne du candidat aux présidentielles Ali Benflis », a annoncé mardi 19 novembre le communiqué du comité dudit village. Ce dernier explique cette décision par les « appels exprimés vivement par la population de la wilaya de Tizi Ouzou en général et de la commune de Bouzeguene en particulier ». Ce retrait du directeur de campagne montre à quel point il est difficile de mener la campagne électorale à Tizi Ouzou en particulier et en Kabylie en général.