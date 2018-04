Le dialogue, le retour de la sagesse

La grève des enseignements qui a secoué le monde scolaire, depuis presque trois mois, a fini par prendre, avec la dernière décision du CNAPESTE de geler sa grève cyclique de deux jours par semaine. Cette grogne du personnel enseignant, qui a largement influé sur les résultats scolaires des élèves, et qui comptait se poursuivre pour le dernier trimestre de l’année scolaire, n’a pu s’achever que grâce au dialogue engagé par la ministre de l’éducation et les syndicats de son département. Après plusieurs rencontres, et des négociations sur les revendications émises, un consensus sur plusieurs points de discorde a fini par s’établir, et convaincre les syndicalistes à recourir à plus de sagesse que d’affront. Pour clore ce conflit qui allait finir par une année scolaire ‘’blanche’’, la décision du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika n’a été que salutaire et vivement accueillie par le personnel de l’éducation, qui vient de voir la publication de toute une nouvelle grille de salaires pour l’ensemble travailleurs de ce secteur si sensible. La fin de ce conflit social ne pourrait terminer autrement, la révision des salaires du personnel était plus que nécessaire, afin de finir l’année scolaire en beauté et permettre aux élèves de passer les examens de fin d’année, sans trop d’inquiétude