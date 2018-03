Le député à la Mercedes 2017

Moul Firma qui s’est déplacé avant-hier au siège de l’APW de Mostaganem, au sujet d’un jeune chômeur en charge d’une famille nombreuse, sollicitant l’intervention du P/APW afin de lui procurer un job à l’EPIC , fut interpellé par quelques élus au niveau du foyer de l’APW , où ils étaient en train de déguster du bon café aux frais de la princesse , en attendant être reçu par le chef . Ces derniers, la tête coincé, en pincer pour la nouvelle Mercedes qui a fait son entrée à Mostaganem, lui révèlent qu’un nouveau député, à peine huit mois de son installation, vient d’acquérir une Mercedes blanche dernière génération. Ajoutant que, cette Mercedes immatriculée 31, année 2017, son propriétaire l’a payé 72 mille euros, (1,4 milliard de cts). Suspicieux, les élus s’interrogent encore : comment ce député qui n’était qu’un simple maire, peut-il s’offrir une Mercedes à 1, 4 milliard, alors que son salaire mensuel de député ne dépasse pas les 26 millions de cts, et pour rassembler cette somme, il lui faut 5 ans, c’est-à-dire, toute un mandat, sauf si..?! Si…quoi, dira Moul Firma vous voulez dire qu’il faut passer la gestion de sa commune au scanner ! Pourquoi pas ! Vous n’avez qu’à poser la question à l’actuel maire qui l’a remplacé, ou plutôt aux services de sécurité, c’est leur travail, réplique Moul Firma ! En ce qui me concerne, j’ai ma Mazda et je suis fier ! Enfin, dira Moul Firma, il n'y a pas de fumée sans feu !