Le député Djamel Bouras président du Parlement africain par intérim

Le député Djamel Bouras devient président du Parlement africain par intérim, en application du règlement intérieur de cette instance dans son volet relatif au remplacement en cas de vacance de poste d’un membre au bureau du Parlement Panafricain et l'expiration de son mandat au parlement national, a indiqué jeudi un communiqué de l’Assemblée populaire nationale (APN). Selon la même source, la présidence du parlement panafricain par intérim revient au député Djamal Bouras, occupant le poste de vice-président du parlement panafricain représentant l’Afrique du Nord et ce, suite à la vacance des postes de président et des deux vice-présidents, après expiration de leurs mandats parlementaires, ce qui l'habilite au remplacement systématique, conformément au règlement intérieur, jusqu’à l’élection d’un nouveau président.