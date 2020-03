Le défi d’un laboratoire sénégalais pour tester le coronavirus

Jusqu’à 4 millions de tests vendus à prix coûtant pourraient être produits d’ici quelques mois à l’Institut Pasteur de Dakar. Ils seront réalisés par Diatropix, une plateforme spécialisée dans le diagnostic rapide des épidémies africaines, souvent négligées par la recherche. Diagnostiquer les malades le plus rapidement possible, pour accélérer leur prise en charge et leur isolement, afin d’endiguer la propagation du virus. De l’avis des experts, la mise à disposition massive de tests est l’une des manières les plus efficaces de contenir la pandémie mondiale de coronavirus. En Afrique, où 300 nouveaux cas sont confirmés chaque jour en moyenne, la plateforme Diatropix pourrait-elle aider à freiner la maladie ? C’est ce qu’espère le professeur Amadou Sall, qui dirige l’Institut Pasteur de Dakar, où ont été diagnostiqués l’ensemble des malades du pays. Une analyse qui prend aujourd’hui environ 3 heures. C’est au sein de son Institut, dans un bâtiment qui vient d’être achevé, que des millions de tests capables de détecter le virus en 10 minutes pourraient être produits et redistribués sur le continent d’ici quelques mois. Leurs prototypes sont actuellement évalués par des laboratoires britanniques. Une fois validés, ces prototypes seront envoyés à l’institut dakarois, mais aussi en Chine, en Malaisie, en Espagne et au Brésil, pour y être validés. Diatropix pourrait débuter la production des kits à partir du mois de juin, estiment les experts. En attendant, c’est Mologic, un partenaire britannique de l’Institut Pasteur, qui commencera à produire le matériel médical dans ses locaux basés au nord de Londres, probablement à partir du mois d’avril.