Le coronavirus pourrait se réactiver chez des patients guéris

Des recherches réalisées en Corée du Sud montrent que le coronavirus se serait réactivé sur des patients qui étaient pourtant considérés comme guéris. Le Covid-19 est un virus encore peu connu qui livre chaque jour de nouvelles informations. Alors que les scientifiques estiment qu’un malade, une fois soigné, est immunisé pendant une période encore inconnue, la Corée du Sud aurait découvert que le virus pourrait se réactiver dans l’organisme. Le Centre coréen de contrôle et de prévention des maladies a fait savoir cette semaine que 51 patients qui avaient été considérés comme guéris ont de nouveau été testés positifs. S’il est peu probable que les personnes en question aient été réinfectées, elles auraient en fait vu le virus ressurgir dans leur organisme. Des cas semblables mais rares avaient été déclarés en Chine, là où la pandémie a débuté. Jeong Eun-kyeong, directrice générale Centre coréen de contrôle et de prévention des maladies a cependant précisé qu’il n’était pas rare que des patients soient testés positifs ou négatifs d’un jour à l’autre, durant son traitement. Elle a annoncé une étude épidémiologique afin d’éclaircir cette question.David Kelvin, professeur de microbiologie et d'immunologie à l'Université Dalhousie, a déclaré à Global News que la réinfection est «peu probable» et qu'il pourrait y avoir plusieurs explications possibles aux nouveaux cas, y compris que l'individu n'a jamais complètement éliminé l'infection ou l'utilisation de kits de test défectueux. Anthony Fauci, directeur de l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré au «Journal of the American Medical Association» cette semaine qu'une réinfection était peu probable. Celui qui apparaît chaque soir aux côtés de Donald Trump pour faire un point sur la pandémie a expliqué : «Si une personne est infectée par le coronavirus A, puis est réinfectée avec un coronavirus, il peut s'agir du coronavirus B. Mais pour l'instant, nous ne pensons pas que cela mute au point d'être très différent.»