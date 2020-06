Le coronavirus peut entrainer des problèmes cardiaques

Depuis que le nouveau coronavirus est apparu dans un marché de fruits de mer à Wuhan, le monde a connu un bouleversement sans précédent. Le virus s’est propagé à une vitesse alarmante, causant une maladie des voies respiratoires qui peut être sévère dans certains cas. Alors que de nombreuses données suggèrent que la covid-19 pouvait être associée à une souffrance myocardique, voici selon la British Heart Foundation, 11 signes qui doivent vous alerter qu’un problème cardiaque tend à se manifester.

Présentée initialement comme une infection virale des voies respiratoires, la Covid-19 s’est avérée particulièrement dangereuse. Grâce à la mobilisation constante des scientifiques depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux symptômes sont désormais connus de tous.

Ces signes cliniques montrent que la maladie ne touche pas seulement les poumons, mais s’attaque à plusieurs organes. “Ces manifestations isolées ont été initialement des pièges cliniques pour l’identification des malades”, a révélé Xavier Lescure, infectiologue à l’hôpital Bichat à Paris.

Les symptômes courants de l’infection par le nouveau coronavirus

Dans une étude publiée dans The American Journal of Emergency Medicine, les chercheurs ont identifié les personnes à risque comme celles qui sont dans un âge avancé, celles qui souffrent de maladies chroniques, d’immunodéficience ou de cancer. La Covid-19 se transmet principalement lorsqu’une personne malade tousse, éternue ou parle en propageant des postillons.

Selon une récente étude américaine, “la parole normale génère des gouttelettes dans l’air qui peuvent rester en suspension pendant une dizaine de minutes ou plus, et sont éminemment capables de transmettre une maladie dans un espace confiné”.

Lorsqu’une personne est infectée par le Sars-CoV-2, elle peut être sujette à une absence de symptômes. Mais dans certains cas, des signes cliniques apparaissent. D’après The American Journal of Emergency Medicine, voici les manifestations cliniques possibles de la maladie :

– Une fièvre,– Une toux,– Une fatigue,– Une gêne respiratoire,– Une diarrhée,– Des douleurs musculaires,– Des nausées et des vomissements,– Des maux de tête,– Un épanchement pleural

– Des éternuements,– Des maux de ventre,– Une absence d’odorat et/ou de goût,– Une conjonctivite,– Des éruptions cutanées,– Une détresse respiratoire,Comment le coronavirus affecte le cœur ?

Les scientifiques ne cessent de découvrir de nouvelles informations sur le nouveau coronavirus. Selon une étude scientifique, la Covid-19 peut atteindre le système cardiovasculaire et provoquer des troubles de la coagulation sanguine. La maladie peut engendrer de graves complications pour les personnes à risque :

– Une myocardite,– Un infarctus du myocarde,– Une insuffisance cardiaque aiguë ,– Une cardiomyopathie,– Une arythmie cardiaque,– Une thrombose veineuse

Pour prévenir ces sévères complications qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital d’un patient, il est essentiel de repérer les signes avant-coureurs d’un trouble cardiaque potentiellement causé par la Covid-19. Selon le professeur David Newby de la British Heart Foundation, ces 11 symptômes peuvent évoquer une urgence médicale.

– Une douleur thoracique.Une sensation d’oppression ou de douleur à la poitrine peut être le premier signe d’une crise cardiaque. Parfois, un malaise respiratoire peut accompagner ce signe clinique.

– Des nausées. Bien sûr la nausée n’est pas toujours le signe d’une pathologie cardiaque. Néanmoins, si elle persiste et donne lieu à une gêne, il est important de contacter un professionnel de la santé.

– Des maux d’estomac. Parfois, des sensations de brûlures gastriques ou une indigestion peuvent révéler des pathologies cardiaques.

– Des sueurs. Si vous avez les mains moites, que vous avez constamment chaud au point de transpirer sans avoir fait le moindre effort, vous devriez prendre contact avec votre médecin.

– Des douleurs aux jambes. Des crampes et des douleurs aux articulations peuvent signaler des troubles au niveau des vaisseaux du cœur.

– De douleurs aux bras. Parfois, une douleur inexpliquée au niveau du bras peut révéler une crise cardiaque. “Si votre douleur descend dans le bras, en particulier le bras gauche, ou le cou, elle est plus susceptible d’être liée au cœur qu’à l’indigestion”, indique le professeur Newby.

– Des douleurs à la mâchoire ou au dos. Des douleurs localisées au niveau de la mâchoire ou du dos peuvent être le signe d’un infarctus du myocarde.

– Une sensation d’étouffement. Il arrive parfois qu’une douleur thoracique s’étend dans l’ensemble du corps et engendre une gêne respiratoire voire une sensation d’étouffement.

– Des chevilles enflées. Le gonflement des mollets et des chevilles peut révéler une insuffisance cardiaque ou une thrombose veineuse. Souvent, le patient qui présente ce symptôme ressent une sensation de chaleur au niveau des jambes.

– Une fatigue extrême. Une pathologie cardiaque peut mettre à mal l’état général d’un patient. Ainsi, un manque d’énergie inexpliqué peut être un symptôme lié à une insuffisance cardiaque.

– Un rythme cardiaque irrégulier. Si les battements cardiaques deviennent soudainement plus rapides ou plus lents que d’habitude, il faut contacter son médecin dans les plus brefs délais.