Le coronavirus en bref

Les coronavirus sont des virus connus depuis longtemps chez l’homme ainsi que chez les animaux. Ils provoquent la plupart du temps des maladies bénignes comme le rhume. Cependant, certains coronavirus entrainent des maladies plus graves telles que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) ou bien le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) apparu en 2012 en Arabie Saoudite. Le virus qui sévit actuellement est dénommé Covid-19. Il s’agit d'un nouveau coronavirus qui a été découvert le 7 janvier, après que plusieurs cas de pneumonies virales soient apparus en Chine dans la ville de Wuhan. Les premières personnes touchées par le Covid-19 s'étaient rendues au marché de Wuhan, où des animaux vivants étaient vendus. La piste de la zoonose (maladie qui se transmet de l'animal à l'homme) est donc privilégiée pour définir l'origine du virus, bien qu'elle ne soit pas encore confirmée.



Quels sont les symptômes du coronavirus ?

Les symptômes du Covid-19 sont une fièvre supérieure à 38°C, des quintes de toux sèche, une grande fatigue ainsi que des douleurs musculaires. Dans des cas plus sévères, des difficultés respiratoires ainsi qu’une insuffisance rénale peuvent apparaître, notamment chez les personnes souffrant de maladies chroniques ou chez les personnes âgées. On sait également que certains patients ont remonté une perte du goût et de l'odorat, qui sont des symptômes classiques d'une infection respiratoire virale, dont fait partie le coronavirus.



Que dois-je faire si je reviens d’une zone à risque ?

Si vous vous trouvez ou que vous revenez d'une zone à risque, il est conseillé pendant 14 jours :

• de prendre 2 fois par jour votre température

• de porter un masque en présence d'autres personnes

• de vous laver régulièrement les mains

• de limiter les contacts avec les autres

• En cas de symptômes (fièvre, toux, fatigue, difficultés à respirer) appelez le numéro vert 3030. Ne vous rendez pas directement aux urgences ou chez un médecin, au risque de propager le virus.



Comment se protéger du coronavirus ?

Le virus se transmet principalement par les postillons (toux et éternuements) ou lors de contacts directs (en se faisant la bise par exemple). Il est aussi transmissible par le biais des contacts étroits (comme lorsqu’on partage le même lieu de vie) et par le biais d'objets contaminés. Il existe de nombreuses mesures pour limiter au maximum sa transmission. Afin de se protéger du coronavirus, les mêmes mesures de protection que pour le grippe sont à prendre :

• Se laver régulièrement les mains

• Eternuer et tousser dans son coude

• Utiliser des mouchoirs en papier qui sont ensuite jetés après usage

• Eviter les personnes à risques

• Le port du masque est indispensable pour les personnes présentant les symptômes afin d’éviter la propagation du virus.