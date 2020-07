Le consulat d’Algérie à New York suspend ses services

Le consulat général d’Algérie à New York a annoncé la suspension temporaire de ses services jusqu’à nouvel ordre. Dans un communiqué publié sur leur site internet, le consulat général d’Algérie a informé, suite aux directives des autorités de santé publique de New York, de la suspension temporaire de tous les services en personne et l’annulation des rendez-vous prévus jusqu’à nouvel ordre. « Conformément aux directives des autorités de santé publique de la ville de New York concernant les conseils aux voyageurs en provenance d’autres Etats touchés par le « COVID-19″, le consulat général d’Algérie à New York souhaite informer ses concitoyens résidant dans sa circonscription consulaire (44), déclare que, par mesure de précaution, tous les services en personne ont été temporairement suspendus. Les services postaux resteront. » Lit-on dans le même communiqué. Cependant, dans une annotation, la même source a précisé que « les rendez-vous sont temporairement suspendus et tous ceux prévus sont annulés jusqu’à nouvel ordre ».