Le confinement peut-il avoir des effets néfastes sur la santé ?

Le manque d’exposition au soleil et d’activité physique dû au confinement peut-il avoir des conséquences sur notre santé ? Et si le plus dangereux était finalement de ne plus consulter de médecins ? Des réponses à vos questions. Comment compenser le manque d’exposition au soleil indispensable à la production de vitamine D et à nos os ? Et le soleil tant attendu par les habitants .Ce soleil qu’on dit si bon pour le moral l’est aussi pour notre organisme, qui l’utilise notamment pour synthétiser de la vitamine D, indispensable à la santé de nos tissus osseux et musculaires et à notre système immunitaire. Au printemps, une exposition de 15 à 20 minutes des mains, des avant-bras et du visage assure toutefois l’apport journalier nécessaire pour couvrir les besoins d’un adulte en bonne santé. À défaut de jardin, de terrasse ou de balcon, il est possible de s’exposer au soleil depuis votre fenêtre ouverte, minimise l’agence de sécurité sanitaire française (Anses) dans un article en ligne. Impossible pour vous ? On peut aussi compenser en mangeant des aliments riches en vitamine D : poisson (gras en particulier), jaune d’œuf, beurre, fromage, viande, indique l’Anses. Pas de panique, cependant. Deux mois de privation de soleil ne devraient pas être dramatiques pour les habitants. Aux personnes atteintes de certaines maladies chroniques, comme le diabète ou l’hypertension, il est généralement recommandé un minimum d’activité physique. C’est toujours valable mais autant que possible dans le jardin, sur le balcon ou dans le salon avec les fenêtres ouvertes pour s’oxygéner. Il existe des tas de moyens de faire de l’exercice chez soi. En prenant toutes les précautions, ceux qui n’ont pas même un balconnet peuvent évidemment aller prendre l’air s’ils l’estiment nécessaire, conseille un spécialiste.