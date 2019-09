Le commissaire Salah Nouaceri incarcéré à Sidi Bel Abbès

L’ancien chef de sûreté de la wilaya d’Oran, Salah Nouaceri, a été incarcéré à la prison de Sidi Bel Abbès, a-t-on appris de sources sûres. Limogé le 9 juillet 2018 après des soupçons sur son implication dans l’affaire des 701 kg de cocaïne plus connue comme l’Affaire Kamel El Bouchi, Salah Nouaceri avait été arrêté le 15 août dernier pour enrichissement illicite et pillage de l’immobilier. Il avait été arrêté en compagnie de Yahia Bounaka, président de l’Assemblée populaire communale (APC) d’Es-Sénia. Les enquêteurs avaient trouvé, en faisant l’inventaire des biens de l’ancien patron de la police oranaise, pas moins de 100 milliards de centimes de biens. Rappelons que l’arrestation de l’ex-chef de sûreté d’Oran, et contrôleur de la police, Nouaceri Salah, en compagnie du maire d’Es-Senia, M.Yahia Bounaka, d’un élu de la commune d’El Kerma, du commissaire de la même commune et d’un député RND s’est faite dans le cadre d’une enquête sur un détournement de foncier. Ils devront répondre aux chefs d'inculpation et d'accusations de "corruption" dans plusieurs dossiers liés à sa gestion, notamment dans l'affaire de l'ex DGSN, Abdelghani Hamel. Par ailleurs, tout semble avoir un lien avec l’affaire du directeur de l’agence foncière d’Oran, M. Mohamed Mebarki, arrêté, alors qu’il tentait de prendre la fuite par la voie maritime à bord d’une embarcation de fortune à partir de la plage des Coralès .Il a été également souligné l’implication de Mohamed Mebarki dans des affaires de corruption et de dilapidation du foncier, notamment au niveau de la daïra de Bir El Djir. Ce scandale risque de noyer l’ex- wali d’Oran Abdelghani Zaalane, croupissant actuellement à la prison d’El Harrach. Le domicile, ainsi que les bureaux d’un homme d’affaires membre du FLN proche de l’ex-DGSN Abdelghani Hamel, ont également fait l’objet de perquisition, selon des médias. Aucun détail concernant l’identité de ce dernier n’a été rendu public pour le moment.