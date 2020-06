Le comédien Hakim Dekkar guéri du Coronavirus

Testé positif au Covid-19 le 24 mai dernier, le comédien Algérien Hakim Dekkar serait enfin guéri du coronavirus, c’est ce qu’a annoncé mardi le célèbre comédien au média arabophone « Elhayat ». « je peux enfin confirmer que je suis guéri. Je vous remercie une fois de plus pour votre soutien et mes pensées vont à tous ceux qui en souffrent encore », déclare Hakim dekkar. L’humoriste connu sous le nom de « Djeha » a confirmé qu’il appliquerait la quarantaine chez lui pendant 14 jours, par mesure de précaution précise la même source. A noter que, la nouvelle de son infection a suscité un large élan de solidarité de la part de ses fans, des artistes de tout le pays et de citoyens qui ont tenu à témoigner leur sympathie et leurs souhaits de prompt rétablissement au comédien.