Après le limogeage des chefs de sûreté des différentes wilayas d’Alger, Oran, Tlemcen, Tipaza et Saida, ainsi que le patron de la PAF de l’aéroport d’Alger et le patron des renseignements généraux, de sources renseignées, l'on apprend que le chef de sûreté de la wilaya de Tizi Ouzou, Derouzi Rachid, vient d'être limogé par le colonel El Habiri , Directeur de la DGSN et remplacé par son intérimaire en attendant la désignation d’un nouveau chef de sûreté de la wilaya.