Le chef de la Sûreté de la wilaya de Mostaganem, limogé

Le directeur général de la sûreté nationale, le colonel Moustafa El Habiri, continue le « nettoyage » dans les rangs de la DGSN. On apprend que le DGSN a mis fin, hier, aux fonctions du chef de la Sûreté de la wilaya de Mostaganem, le commissaire divisionnaire Samir Khalassi. Notons que ce dernier se trouve déjà en congé et son intérim est déjà assuré par un cadre de la sûreté de wilaya. Ceci en attendant la désignation d’un autre chef de sûreté de wilaya. À noter que depuis sa nomination à la tête de la DGSN, Mustapha Lahbiri a procédé à nombre de changements, notamment à la tête de la sûreté des wilayas d’Alger, Oran et Tipaza, Tlemcen ,Tizi Ouzou, Tipaza et Saida . Ainsi, le chef des renseignements généraux (RG) de la police, le patron de la police des frontières de l’aéroport d’Alger, la chargée de la communication de la DGSN en attendant un remaniement qui veut toucher plus de 42 wilayas du pays. Un dégommage total des traces de l’ancien DGSN, El-Hamel.