Le chef de cabinet du Ministère de l’habitat claque la porte

Le chef de cabinet du Ministre de l’habitat, M.Mohamed Khabech à calquer la porte du Ministère de l’habitat en raison de divergences avec son ministre. Or, depuis environ un mois maintenant, il semble bien que le courant ne passe plus entre le chef de cabinet et le ministre. Ainsi, le directeur de cabinet ne se serait plus rendu à son bureau depuis plusieurs jours, préférant ainsi quitter la table après que les différentes tentatives de compromis se sont toutes soldées par des échecs. Les agents de sécurités du ministère ont pu constater, que le bureau du chef de cabinet avait été préalablement vidé, sans qu’aucune explication ne soit parvenue au Ministère. Rappelons que le chef de cabinet du Ministère de l’habitat, M.Mohamed Khabech, avait dirigé la direction de l’AADL et l’Agence nationale avant d’être nommé au poste de chef de cabinet du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville en 2018.