Le caprice ‘’parlementaire’’

Selon les échos et les articles de presse, les chanceux députés touchent un salaire mensuel de 35 millions de centimes plus 12 millions comme prime de logement et de transport et d'autres primes telles que 5 millions pour le téléphone, un crédit sans intérêt de 150 millions pour l'achat d'une voiture neuve ainsi qu'une réduction à vie de 70 % sur l'assurance de leurs voitures et 8 millions en prime de panier. Ils touchent encore juste pour se déplacer vers le parlement de 5000 dinars de transport par voie terrestre ou de 7000 dinars en cas de voyage par voie aérienne et encore une prime de voyage de 1500 à 3000 euros. À côté de toutes ces sommes qui se comptent en millions, ces heureux parlementaires bénéficient aussi d’assiettes foncières pour construire de luxueuses villas. Pour le président de l'APN, les avantages sont encore plus alléchants, car il a en plus deux voitures entièrement à sa disposition, une secrétaire, une chambre gratuite dans un luxueux hôtel au centre de la capitale et beaucoup d'autres avantages tels que la prise en charge totale de ses déplacements à l'étranger Quant au vice-président de l'APN et les présidents des commissions permanentes ouvrent aussi droit à un bureau personnel, une secrétaire, deux voitures avec un chauffeur, une pour l'élu et la seconde pour sa famille avec bons de carburant et une prime mensuelle de 3 millions de centimes. Malheureusement, les élus du peuple ne semblent point être contents, ils viennent de faire encore du chahut en plénière, où ils étaient tous là, a crier au scandale, en plaidant pour l’absentéisme de toujours et en revendiquant sans la moindre honte, une nouvelle revalorisation des salaires qui ne paraissent plus être suffisants ! Ces derniers paraissent ignorer le triste sort de l’économie nationale, qui a tant de mal a se mettre à la page et de son trésor public, qui a plus mal à renflouer ses caisses.