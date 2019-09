Le bureau du ‘’Takhlat’’

Il avait commencé à suivre Moul Firma, le long du front de mer de la Salamandre, il marchait loin derrière. Ça n’a pas inquiété, Moul Firma mais quand même, il prenait ses précautions. Moul Firma faisant semblant de s’arrêter pour s’assurer des intentions de son espion. À ce moment là, il l’a perdu de vue. La journée était longue, stressé et fatigué, Moul Firma, réserva une table superbement placée sur la terrasse en plein air du splendide restaurant ‘’Bakhchi’’ à la Salamandre. De là, il contemplera la mer et dominera tout le mouvement des passagers, une précaution de plus. Moul Firma commanda un déjeuner et c'est à ce moment-là qu’il aperçut de nouveau celui qui l'avait suivi. D'un pas aventureux, il s'est avancé vers Moul Firma, comme s'il le connaissait et avec beaucoup d’audace, il s'est invité à sa table. Ne soit pas étonné dit-il à Moul Firma :’’ je suis venu pour te raconter l’histoire du bureau de ‘’Takhlat’’, situé au parc des singes, qui depuis plusieurs mois, ouvert à toutes les ‘’mauvaises gueules’’ qui à longueur des journées, ils ne font qu’étaler les dossiers des responsables, et fabriquent des mensonges pour nuire aux responsables et aux honnêtes gens.’’ Moul Firma leva son regard vers son interlocuteur, un chic type, au visage rond, cheveux blancs, bien costumé, au profil de fonctionnaire à la retraite. Réconforté par son allure d’intellectuel et surtout responsable, Moul Firma, partage son jugement sur ce bureau de la ‘’ Gestapo ‘’ et lui confie que lui aussi, il a été induit en erreur par les rumeurs et les allégations de Madame ‘’Takhlat ‘’. Vois-tu, dit Moul Firma à son compagnon,’’ un jour elle m’a révélé que la dame chargée des finances à l’Epic Mosta propre, était une proche du wali, mais après plusieurs investigations, j’ai conclu qu’elle n’a aucun lien familial avec le wali, je profite par la même occasion de présenter mes excuses à cette dame et au wali’’, explique Moul Firma , enchainant, que le parc est devenu le lieu de rendez-vous de tous les ‘’rejetés’’ et les grosses gueules , qui ne laissent passer aucune occasion pour mitrailler les responsables, en répandant les rumeurs, et les lettres anonymes pour dénigrer les directeurs dans le but de les déloger et récupérer leurs postes. Leur dernière victime était une malheureuse directrice, qui a été réprimandée par son ministère ... révèle Moul Firma. Oui, martèle, son ami, elle a même tenté de balancer son ancien chef de service au poste de directeur de l’agence foncière, heureusement que le wali, était bien renseigné !‘’ Ah Bon, lui dit, Moul Firma son histoire ne me turlupine guère, calme plat, elle subira le même sort que le jeune berger, je vous raconte l’histoire : ‘’Un jour un garçon a pris la tâche de s'occuper des moutons de son père dans les champs .Tout aller bien, lorsque soudain, les villageois l’entendirent crier qu'un loup voulait dévorer les moutons ! Les villageois se hâtèrent vers les champs au secours du berger, mais, ils furent surpris de voir qu'il n'y avait aucun loup en vue, alors, Ils se mirent à la recherche de la bête. Tout à coup, le garçon éclata de rire : « Vous n'y trouverez aucun loup, car il n'y a jamais eu de loup ! Vous vous êtes fait complètement avoir ? », dit le garçon en riant. Les villageois, furieux, le grondèrent et l’avertirent qu'à l'avenir, il faudrait qu'il agisse de façon plus responsable. Le lendemain, le garçon, de nouveau dans les champs avec ses moutons, soudain un loup énorme affamé surgit de la forêt et fixait d'un regard avide le troupeau juteux. Le garçon, se mit à crier ! Cependant, personne ne vint à son secours. « Une fausse alarme, comme d’habitude, disent les villageois. Il n'y a pas de loup ! » Le loup dévora la moitié du troupeau sous le regard impuissant du garçon. Voilà l’histoire du menteur ..! Qui ment une fois, personne ne le croit, bien qu'il dise vrai parfois.