Le beau-frère de Tayeb Louh serait en fuite

Le sénateur du tiers présidentiel, Ahmed Ouraghi, par ailleurs beau-frère de l’ex-ministre de la justice Tayeb Louh (qui est actuellement en détention provisoire) serait en fuite et est activement recherché par les services de sécurité. Le jeudi 10 octobre, le juge d'instruction du tribunal de Tlemcen a inculpé 4 personnes mises en cause, en même temps que le sénateur désormais introuvable, dans une affaire qui a défrayé la chronique, en décembre dernier, dans la capitale des Zianides : à savoir les incidents graves ayant émaillé le déroulement des élections du Conseil de la nation (Sénat) à Tlemcen et causant la blessure de plusieurs personnes dont un député du RND et un membre de l'APW de la ville (d'obédience RND également). Un juge de la Cour de Tlemcen, qui avait assuré l'opération de déroulement de ce vote, n’a dû son salut qu'après s'être réfugié, un moment, dans les toilettes.