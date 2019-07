Le Zorro d’Oran et le Menjdal d’ami Salah !

Moul Firma, invité hier par son ami à Oran qui habite Canastel. Ravi de cette invitation, Moul Firma qui ne connait pas l’adresse exacte du domicile s’est dirigé vers une cafeteria, avant d’appeler son ami pour venir le rejoindre ! Profitant de cette attente, Moul Firma s’attable à côté de deux jeunes, recouverts des couleurs nationales. Il comprit tout de suite qu’il s’agit des jeunes du Hirak. Tout en dégustant un café, Moul firma suit de près la discussion entre les deux jeunes. Le premier dit à son ami :’’ l’ancien wali Boudiaf est tombé dans l’affaire de Hamel, et ce n’est qu’un début, car il sera surement auditionné au sujet du foncier d’Oran, il ne sera pas le seul, même son prédécesseur Zaalane n’échapperas pas,’’ confie ce jeune en tirant une bouffée de cigarette, pour organiser les idées dans sa cervelle, car, avec ses yeux presque fermés il a mal à se réveiller avec son premier café. Son ami qui était en face avec un air sportif, et bien éveillé, lui coupa la parole pour lui répondre : « Tu vois ce terrain qui fait triangle, il a été vendu en 2017 à 1000 DA le m2, pourtant il faisait partie des 8 lots de terrains prévus pour des projets d’utilité publique, ils ont tous été cédés à 1000 DA aux amis et aux gens qui payent cash par l’Agence Foncière d’Oran. Ajoutant, imaginez l’ampleur du bradage du foncier, un terrain à Canastel se vend à 1000 Da, alors que son prix réel dépasse les 15 millions de cts le m2. » Curieux comme il est, Moul firma s’implique dans la discussion en interrogeant les deux jeunes sur l’identité du responsable de cette agence qui veut hériter d’Oran et la partager à sa guise ! Le jeune à côté, lui répond, « qu’il s’agit, d’un Zorro, il a même le nom que l’ancien ministre de la solidarité qui est impliqué dans le détournement de l’argent des pauvres, en vérité c’est un pauvre zéro gonflé par les anciens walis et les demi frères de l’ancien rais qui l’utilisaient pour servir leurs intérêts ! » Moul firma, voyant que le débat devient important, glisse quelques faux pour prêcher le vrai. ‘’Je crois que j’ai entendu parler de ce directeur, si je me rappelle bien, il était en conflit avec le responsable syndical de l’agence pour l’octroi des terrains sans l’avis du conseil d’administration» lance, Moul firma. Oui, répond, le jeune, ce conflit avait éclaté lorsque le directeur avait pris la décision de vendre un terrain accueillant une pépinière étatique d’une superficie de 2 hectares à Ain Beida à un particulier de la wilaya de Chlef, sans adjudication, et à un prix très bas. Ceci sans parler des 40 lots de terrains au niveau de la commune de Oued Tlelat attribués d’une façon douteuse à des personnes à 12.000 DA le m2 », dénonce le jeune. Mais comment se permet-il de contourner la loi, au su et au vu des autorités, s’interroge, Moul firma ? L’autre jeune qui semble bien dans sa tête après sa tasse de café révèle à Moul firma que ce directeur était protégé par l’ancien général Bey , d’ailleurs l’affaire du terrain de 500 m2 de Bir el Djir prévu pour la réalisation d’une aire de jeux , cédé à un grossiste malgré la contestation de la population prouve que ce directeur est intouchable ! Intouchable comme Toufik, Hamel, Haddad et Saïd, c’était avant le Hirak, avec ami Salah, personne n’est à l’abri, murmure Moul Firma, avant de rejoindre son ami, qui vient juste de garer sa voiture pour l’accueillir.