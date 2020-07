Le Sénat est budgétivore et inutile

L’ancien ministre Abdelaziz Rahabi apporte quelques remarques critiques quant à la mouture du projet de révision de la Constitution qui devrait être soumis à un référendum d’ici octobre prochain. Dans un texte portant ses propositions remises au président de la République, il appelle à la suppression du Conseil de la nation, qu’il qualifie d’«institution budgétivore et inutile, créée pour répondre à un besoin ponctuel en rapport avec la crise politico-sécuritaire des années quatre-vingt-dix». Son maintien, estime-t-il, «ne semble pas participer d’un esprit d’équilibre des pouvoirs, ni de rationalisation des dépenses budgétaires». «Le système bicaméral adossé à un régime semi-présidentiel rigide reproduira à terme les réflexes qui ont fait la fragilité de l’ordre institutionnel algérien qui a pris les réflexes qui ont fait la fragilité de l’ordre institutionnel algérien qui a cédé au mimétisme et qui n’a tiré que la forme du modèle des nations avancées», prévient-il. Sur la nouvelle doctrine militaire, Rahabi estime qu’il est important que les choses se fassent dans la transparence et sous le contrôle du peuple. Pour lui, il y a une nouvelle réalité géopolitique du pays qui confère, certes, des atouts mais réclame notamment, en raison du caractère transfrontalier des nouvelles menaces, une adaptation à de nouvelles missions de participation des troupes militaires dans des opérations humanitaires, d’observation et de paix qui ne sont pas prévues explicitement dans notre ordre constitutionnel. «Ces opérations, du fait d’être soumises à la satisfaction au préalable institutionnel interne contraignant et à un mandat de l’Organisation des Nations unies, de l’Union africaine ou de la Ligue des Etats arabes, consacrent le principe du contrôle populaire sur les actions des forces armées hors des frontières nationales», soutient-il.