Le RCD évoque l’incertitude politique

La situation générale du pays a été examinée lors de la réunion du secrétariat national du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD), ce jeudi 10 décembre. En effet, dans un communiqué rendu public, à l’issue de la réunion du secrétariat national (SN) du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD) qui a eu lieu a Alger, le parti de M. Mohcine Belabbès a fait savoir que « sur le plan organique, le SN a pris connaissance de l’exposé du responsable du département sur les différentes sorties d’évaluation des structures du parti à travers le territoire national effectuées ces dernières semaines », et a indiqué avoir « enregistré avec satisfaction la poursuite de la dynamique de structuration ». Sur le plan socio-économique, le SN du RCD a relevé « avec inquiétude la dégradation continue de la situation sociale de larges couches de la population et un marasme annonciateur de plus grandes incertitudes sur ce qui fait encore office d’économie dans le pays ».