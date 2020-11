Le Qatar, le pays préféré pour les candidats à l’expatriation

Le Qatar figure dans la liste des 10 pays dans lequel les étrangers veulent déménager pour s’installer, selon une récente étude effectuée par la société américaine de services de paiements Remitly. Six pays à travers le monde ont en effet placé le Qatar comme la destination favorite en vue de s’installer pour travailler. Il s’agit du Liban, la Jordanie, l’Arabie saoudite, Oman, le Sri Lanka et les Maldives. Le Qatar est l’unique pays arabe et musulman situé dans le top 10 des destinations préférées à l’émigration. Le pays occupe la cinquième place, derrière l’Allemagne (8 pays), l’Espagne (12 pays) et le Japon (13 pays). Le Canada est quant à lui la destination la plus prisée à travers le monde, 30 pays le citent comme étant la destination préférée en vue d’une installation. Le Canada est notamment le pays de destination préféré par les habitants en Tunisie et en France, tandis que la Turquie est la destination préférée au Maroc. Sur les dix pays présents dans le classement, cinq sont européens : Espagne, Allemagne, Suisse, Portugal et Royaume – Uni. La France et l’Italie, qui possèdent pourtant des économies prospères, sont absentes du classement. L’Algérie n’est pas incluse dans l’étude qui prend en considération les données de recherche de 101 pays.