Le Président nomme Dalila Boudjemaâ comme conseillère

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a nommé, par décret présidentiel, Dalila Boudjemaâ comme conseillère chargée de l’écologie. « Le président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91- 6° et 92 -2° ; Vu le décret présidentiel n° 20-07 du 29 Joumada El Oula 1441 correspondant au 25 janvier 2020, modifié et complété, fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République ; Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat », lit-on dans le journal officiel numéro 62. « Décrète : Article 1er : Mme. Dalila Boudjemaa, est nommée conseillère auprès du Président de la République, chargée de l’écologie. Article 2 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire », a ajouté la même source.