Le Président ne sera pas présent à la Grande Mosquée

Plusieurs activités du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, prévues à l’occasion du Mawlid Ennabaoui ont été reportées, selon le site d’information Dia-Algérie. Selon la source, au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, on a fait savoir que le chef de l’Etat ne pourrait pas assister à la cérémonie religieuse du Mawlid Ennavawi de ce mercredi soir à la Grande mosquée Masdjid al Jazair. La grande salle de prière de cette mosquée devait être initialement inaugurée par le Président à l’occasion de cette cérémonie. A l’Entreprise publique de la Télévision, on a fait savoir également que la cérémonie de l’inauguration de la chaîne TV dédiée à la ‘’Mémoire’’ a été carrément annulée, alors que c’est le président qui devait l’inaugurer. Pour rappel, le staff médical de la présidence de la République avait recommandé samedi passé au président Tebboune d’observer un confinement volontaire de 5 jours, après avoir constaté que plusieurs cadres supérieurs de la présidence de la République et du gouvernement présentent des symptômes de contamination du nouveau coronavirus (Covid-19), avait annoncé un communiqué de la présidence. Cependant, le Président Tebboune a tenu à rassurer les Algériens sur son état de santé. « Je vous rassure, mes frères et sœurs, que je me porte bien et que je poursuis mon travail à distance jusqu’à la fin de la période de confinement », a-t-il écrit sur son compte Twitter.