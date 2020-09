Le Pr Belhocine évoque les enquêtes épidémiologiques

Le président de la cellule chargée d’investigations et des enquêtes épidémiologies dans le cadre de le lutte contre le coronavirus (covid-19), professeur Mohamed Belhocine, a expliqué l’importance des enquêtes épidémiologiques dans le lutte contre le virus. Comme rapporté par El Watan, lors d’une visite de travail à Tizi Ouzou, vendredi, le professeur Mohamed Belhocine, président de la cellule chargée d’investigations et des enquêtes épidémiologies dans le cadre de le lutte contre le coronavirus (covid-19), s’est arrêté sur « le rôle des enquêtes épidémiologiques dans la lutte contre le virus », et a rappelé que « l’identification des sujets contacts dans l’entourage des personnes atteintes du virus, permettait de maîtriser le contagion », ainsi, il a appelé « à privilégier l’identification de ces sujets ». « Les enquêtes épidémiologiques son indispensables dans le processus de lutte contre la propagation de coronavirus », a-t-il souligné.