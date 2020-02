Le PT s’attend à la libération de Louisa Hanoune

Le parti des travailleurs PT a annoncé ce lundi via un communiqué qu’il espère voir Louisa Hanoune, sa secrétaire libérée. En effet, le Parti des Travailleurs a affiché un certain optimisme sur sa page facebook en écrivant « Dans toute l'Algérie et dans 101 pays dans le monde des millions de personnes, a travers des dizaines d'organisations politiques, syndicales, associatives ...qui ont mené une campagne exigeant la libération de Louisa Hanoune, attendent l'annonce de la libération de Louisa Hanoune. » Dimanche, à l’ouverture du procès, des cadres du PT, accompagnés de militants et activistes du PAD (Partis de l'Alternative démocratique), ont organisé un rassemblement à Blida pour réclamer la libération de Louisa Hanoune.