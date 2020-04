Le PT dénonce de faux représentants parlementaires !

Le Parti des Travailleurs a encore une fois dénoncé des députés radiés de ses rangs et qui se présentent à l’opinion publique en tant que tels. En effet, le PT a réagit dans un communiqué, selon lequel, le secrétariat permanent du Bureau politique de ce parti, a tenu à se laver les mains du communiqué émanant du «pseudo groupe parlementaire du PT», rappelant que sa direction nationale a décidé de faire «démissionner définitivement ses élus de l’Assemblée Populaire Nationale (APN) en écho aux revendications du peuple juste au début du processus révolutionnaire du 22 février 2019». Le bureau politique du parti de Louisa Hanoune a fait savoir que «Il n'y a plus de représentation parlementaire et politique du parti à l’Assemblée Populaire Nationale ; et ceux qui s’expriment en son nom ne traduisent pas ses positions et sont coupables de faux et usage de faux». La direction du PT en veut d’autant plus que les positions du parti sont «connues de tous».