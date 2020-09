Le PT affirme qu’il n’est pas représenté à l’APN

Dans un communiqué rendu public, le bureau politique de parti les travailleurs (PT), a affirmé ne pas avoir de groupe parlementaire pour le représenter au sein de l’assemblée populaire nationale (APN), et ce depuis mars 2019. En effet, dans le même document, le parti les travailleurs, parti politique de Louisa Hanoune, a rappelé qu’en mars 2019, et en réponse aux revendications du Hirak populaire, « le parti avait décidé de démissionner de l’APN ». Cependant, le PT a expliqué que « certains de ses députés avaient refusé de démissionner » et « continuent de réclamer leur appartenance au parti ». Ainsi, le PT a insisté sur le fait « qu’aucun groupe parlementaire ne le représentait au sein de l’APN depuis mars 2019 », et que « ceux qui parlent en son nom sont les usurpateurs ».