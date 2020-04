Le PDG de Cosider serait sous enquête

Le PDG du groupe public de BTP Cosider serait sous enquête, a-t-on appris hier d’une source médiatique. Selon la même source, le patron de Cosider est sous enquête pour enrichissement illicite, trafic d’influence, abus de bien social et corruption. Cosider Promotion, une filiale du groupe Cosider, est soupçonnée d’avoir construit ‘’illégalement’’ des logements et des villas au profit de certains hauts responsables au cours de cette dernière année, ajoute la source. L’enquête suit son cours et, pour l’heure, affirme la même source, mais aucune décision n’a été prise concernant le sort du PDG de Cosider. Soulignons enfin que le groupe Cosider est un important groupe public spécialisé dans la construction du bâtiment et travaux publics. Il s’agit de l’une des plus stratégiques entreprises étatiques algériennes. Son chiffre d’affaires dépasse les 1,5 milliard de dollars. Le président directeur général était une personne très appréciée et en mars 2019, il était même pressenti pour occuper un portefeuille ministériel au gouvernement. Mais cette option n’a pas été retenue finalement. Aujourd’hui, la carrière de ce cadre supérieur risque d’être définitivement enterrée si ce scandale finit par éclater, a-ton ajouté. Selon d’autres sources, le PDG de Cosider serait mis provisoirement à l’écart. Et le groupe attend les conclusions de la justice pour prendre des décisions concernant son top management, a-t-on conclu. Rappelons qu’en juillet 2019, la société turque ERCIYAS CELIK BORU, partenaire privilégié de Ali Haddad, avait remporté un contrat de fourniture de tube en acier soudé auprès de Cosider Canalisation. L’attribution de ce marché fait suite à la consultation Sélective n° 26/19/GPDF pour le compte de TRC/Sonatrach. Ce marché, affirme le site Bourse-dz, a été attribué à l’international, au détriment des constructeurs algériens, à savoir Alfapipe et Altumet (entreprises publiques) ainsi que Tosyali (entreprise turque basée à Oran). Dans son édition du 16 mai 2017, du quotidien français Le Monde, le journaliste Lyas Hallas avait signé un article sur les malversations de la société turque ERCIYAS CELIK BORU avec Ali Haddad.