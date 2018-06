Le PDG d’Air Algérie est 2 fois mieux payé que le Ministre

Un collectif anonyme créé par des syndicalistes d'Air Algérie fait des révélations fracassantes dans une lettre obtenue par Algérie Part et adressée au ministère des Transports : le PDG d'Air Algérie est, de loin deux fois mieux payé que vous, Monsieur le Ministre et peut être mieux que son excellence Monsieur le Président de la République. Plus grave, il aurait réussi ce tour de passe-passe en se faisant payer en qualité de Commandant de bord qui accompli mensuellement des dizaines d’heures de vol". Les causes de cette lettre est que le PDG d’Air Algérie a adressé il y a quelques mois une lettre au personnel dans laquelle il a appelé les travailleurs à renoncer à toute revendication salariale en raison de la situation financière de l’entreprise. L’opinion publique et la presse ont salué l’initiative du PDG la compagnie nationale pour avoir révélé des vérités toutes crues.