Le P-DG d’Algérie Télécom démis de ses fonctions !

Le président directeur général (PDG) d’Algérie Télécom, Mohamed Anouar Benabdelouahad a été demis de ses fonctions, jeudi, par le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a indiqué le site algerie360 qui cite des sources concordantes. En effet, la même source a indiqué que c’est le directeur des études et marketing, Mounir Djouaher, qui a été nommé PDG par intérim. Ce limogeage intervient quelques heures âpres ses déclarations sur l’état d’avancement du projet d’installation du « câble sous-marin SMWE4 reliant Alger à Marseille via Annaba. Pour rappel, Mohamed Anouar Benabdelouahad, P-dg d’Algérie Télécom avait déclaré que le câble sous-marin en fibre optique international SEA-ME-WE 4 (SMWE4), dont l’Algérie est reliée depuis Annaba, sera coupé par le consortium international qui le gère, le 2 avril prochain et ce pendant 7 jours, mais « sans grande » incidence sur le réseau internet national.