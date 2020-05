Le Moudjahid Bouregaâ condamné à une amende de 100 000 Da

Le Moudjahid Lakhdar Bouregaa, a été condamné lundi à une amende de 100 000 Da par le tribunal de Bir Mourad Raïs à Alger, rapporte le comité national pour la libération des détenus (CNLD). La même source rappelle que Lakhdar Bouregaâ, en liberté provisoire depuis le 2 janvier, a été arrêté le samedi 29 juin 2019 et placé en détention provisoire le dimanche 30 juin 2019. Le CNLD rappelle également que son procès a eu lieu le 12 Mars dernier, et le procureur du tribunal de Bir Mourad Rais avait requis un an de prison ferme et une amende de 20 000 Da. Le verdict était attendu pour le 26 Mars dernier mais a été renvoyé.