Le Ministre des Finances interdit l’utilisation des véhicules de service à des fins personnelles

Le ministère des Finances, dirigé actuellement par le nouveau ministre Aymen Benabderrahmane, aurait adressé le 8 juillet une instruction à l’ensemble de ses administrations centrales et locales dans laquelle il est signifié que les personnels ayant bénéficié de prêts bancaires pour acquérir des véhicules personnels, n’ont plus le droit d’utiliser les véhicules de services, désormais exclusivement réservés pour les besoins de l’administration, rapporté le site d’information Algérie1. La source ajoute que le non-respect de cette mesure, qui entre dans le cadre de la réduction du train de vie de l’Etat, sera considéré comme « un détournement des deniers de l’Etat », prévient le ministre des Finances. Même pour les besoins de leurs services respectifs, les personnels ayant acquis des véhicules avec des prêts bancaires bonifiés doivent utiliser leurs propres véhicules, ajoute l’instruction qui précise qu’une indemnité forfaitaire dont le montant reste à définir leur sera versé mensuellement. Selon la même source, cette mesure qui mérite d’être saluée gagnerait à être généralisée à tous les ministères pour faire des économies de carburant et d’entretien des véhicules, à l’heure où chaque dinar vaut son pesant d’or en Algérie.