Le Maroc dissimule ses pertes face à l'armée sarhaouie

Le secrétaire général au ministère de la Sécurité sahraoui, Sidi Ould Oukal, a affirmé que le Maroc dissimulait ses pertes face à l'armée populaire de libération sahraouie (APLS) depuis la violation de l'accord du cessez-le-feu et l'agression contre les civils sahraouis à la région d'El Guerguerat en novembre dernier, a indiqué l'agence de presse sahraouie (SPS). Dans une déclaration aux médias sahraouis, M. Sidi Ould Oukal a fait savoir que "le Maroc dissimule ses pertes enregistrées dans la guerre ayant repris le 13 novembre dernier après la violation de l'accord de cessez-le-feu, signé en 1991 sous les auspices des Nations unis", note la même source. Selon le même responsable, cette manœuvre du Maroc "est due à plusieurs facteurs notamment la peur de reconnaître l'autre partie et sa situation économique précaire", ajoutant que "la construction d'une muraille entourant la ville occupée de Samara par le Maroc est une preuve que ce dernier commence à sentir ses pertes et ses défaites". "Les attaques de l'APLS se poursuivront jusqu'à la réalisation de l'objectif suprême, à savoir l'indépendance", a-t-il assuré. Les unités de l'APLS ont poursuivi les attaques intenses sur des bases et positions de l’armée d’occupation marocaine le long du mur militaire à El Guerguerat, avait indiqué le communiqué n° 21 de la Défense sahraouie. Les attaques ont engendré des dégâts considérables matériels et humains dans les rangs des forces d’occupation marocaines le long du mur de la honte, ajoute-t-on de même source.