Le Maroc, 7ème importateur de produits algériens

Malgré le froid diplomatique entre les deux voisins, le Maroc reste l’un des principaux partenaires commerciaux de l’Algérie à l’échelle mondiale. Le Centre national de l`informatique et des statistiques des Douanes (CNIS, organe officiel algérien) a révélé ce 21 mai que le Maroc est la 7ème destination des exportations algériennes lors des quatre premiers mois de l’année 2018. Avec 707 millions de dollars d’importations depuis l’Algérie, le royaume arrive après l’Italie, l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne et la Turquie. Les exportations algériennes vers le Maroc ont notamment explosé en avril dernier, puisqu’elles ne pesaient que 187 millions de dollars à fin mars 2018. Ce qui devrait se traduire par une hausse de plus de 100% par rapport aux quatre premiers mois de 2017.