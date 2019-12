Le MSP qualifie le discours de Tebboune de ‘’rassembleur’’

Dans un communiqué rendu public lundi 16 décembre, le Bureau national du Mouvement de la société pour la paix (MSP) considère que le discours prononcé par le président élu, Abdelmadjid Tebboune, après l’annonce des résultats est « rassembleur et contribue à apaiser et ouvrir la voie au dialogue et à la concertation ». Cependant, le MSP fait part de certaines craintes qui se justifient du fait que les « Algériens avaient déjà écouté des discours du genre dans le passé, mais dont le contraire a été concrétisé sur le terrain ». Pour le parti d’Abderrazak Makri, le nouveau Président devrait prendre certaines mesures d’urgence en gage de bonne foi. Il s’agit principalement, selon le MSP, de la « protection des libertés individuelles et collectives, la libération des médias et de la justice et la libération des détenus d’opinion ».