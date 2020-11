Le MSP critique les résultats du référendum

Juste après la proclamation des résultats du référendum sur la révision constitutionnelle, le MSP a réagi immédiatement, dans un communiqué publié lundi sur sa page Facebook, critiquant le faible taux de participation. En effet, selon le parti de Abderrazzak Makri « Le faible taux de participation et le taux de rejet de la Constitution, sous diverses formes d’expression, lui ont fait perdre sa crédibilité et sa légitimité politique et populaire, malgré les moyens colossaux officiels consacrés pour faire passer le projet». Le MSP, qui avait appelé au boycott de la consultation référendaire estime que «le front des partisans du rejet a été uni et large, et a dépassé les 85% », poursuit- il dans son communiqué, appelant, de ce fait, à « œuvrer ensemble pour un changement politique, pacifique et effectif, nonobstant les divergences ».