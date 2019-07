Le MJS veut la démission de Zetchi

Alors que la fédération algérienne de football a nié toute intention de démission de son président, Kheireddine Zetchi, le ministre de la jeunesse et des sports, Abderraouf Bernaoui a donné, lui, une toute autre version. « Zetchi m’a parlé avant la finale de la CAN de son intention de démissionner juste après la finale. Je lui ai demandé de temporiser » a, ainsi, révélé Bernaoui. Des révélations qui contrastent avec la version donnée par la fédération algérienne de football. « C’est avec une immense consternation et un profond regret que la Fédération algérienne de football (FAF) est en train d’assister, depuis quelques jours, à une campagne acharnée pour gâcher la fête des Algériens et saper le moral de nos compatriotes, alors que l’Algérie est championne d’Afrique, sacrée en Egypte 2019, et ce, en annonçant à tout-va la démission de son Président, M. Kheireddine Zetchi. » pouvait-on, d’ailleurs, lire dans le communiqué de la FAF.