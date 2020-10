Le MCA d’Alger secoué par un nouveau scandale

Recruté par les dirigeants Mouloudia d’Alger en juillet 2019 par un contrat de 3 ans contre un salaire mensuel de 13 500 euros, le joueur camerounais, Rooney Eva Wankewai s’est avéré comme l’arnaque de l’année et une grosse supercherie. En effet, Rooney Eva Wankewai qui s’est présenté comme un international camerounais, n’en est finalement pas un, s’adressant à la fédération camerounaise pour authentifier le joueur, le MCA se rend compte de la supercherie. « Nous accusons réception de votre correspondance de septembre 2020 relative à l’objet repris en marge (authentification). y faisant suite et après investigations par nos services compétents, nous avons l’honneur de vous confirmer que le copie d’attestation de joueur international camerounais Rooney Eva Wankewai soumise pour authentification à la fédération camerounaise de football est un faux document et ne se trouve pas dans notre base de données », lit-on dans un courrier signé de Didier Banlock, secrétaire général de la fecafoot, le joueur en question n’a jamais donc évolué dans les différentes sélections nationales de son pays.