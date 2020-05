Le MAK au bord de l’implosion

Le Gouvernement provisoire kabyle (GPK), gouvernement provisoire autoproclamé sous la forme d’une association formée à Paris par le MAK et présidée par Ferhat Mehenni, a crée en avril 2018 l’Aza Rouge, une structure humanitaire kabyle, rapporte une source médiatique. L’Aza Rouge, que préside Amokrane At Chikh de son vrai nom Mokrane Ali Chikh, le ministre de la Santé et de la solidarité du Gouvernement provisoire kabyle en exil (Anavad), entame des collectes d’argent sur la plateforme Leetchi dès le 22 mars 2020, puis à nouveau le 05 avril 2020 sur la plateforme Gofundme afin de, selon Mokrane Ali Chikh, ‘’venir en aide à la population kabyle dans les villages et les villes, leur fournir des masques chirurgicaux, du gel désinfectant hydroalcoolique et des informations sur l’évolution de la situation ainsi que toutes les consignes à suivre’’. Alors que ces collectes de fonds ont réussi à drainer respectivement les sommes de 14.155 Euros et 6495 Dollars pour le Comité COVID19 crée spécialement pour l’occasion, plusieurs voix se sont élevées au sein des organisations kabyles, de la base au sommet, pour dénoncer l’opacité qui a entouré la gestion de ces dons, sur fond d’accusation de détournements et de malversations. Le conflit latent a récemment dégénéré et mené à de sévères sanctions à l’encontre de membres qui voulaient asseoir une transparence au sein de leurs organisations, comme le prouvent des rapports confidentiels internes du MAK-ANAVAD, détenus par la source. Ainsi, dans une déclaration des membres de la coordination MAK France centre, le vendredi 24 avril 2020, s’est tenue une visio-réunion à la demande de Aksel Bellabbaci, de son vrai nom Brahim Ballabaci, le responsable de l’organique et président de la Fédération Kabyle de Football par ailleurs, et cela en présence du Premier ministre du MAK-ANAVAD, Zidane Lafdhal. Cette réunion avait pour principal objectif de décharger Nabil At Si Mhend de son mandat de président de la coordination régionale MAK-France Centre, tout en dénigrant la volonté de ce jeune diplômé de 26 ans, d’asseoir un mode de gestion transparent et d’avoir osé dénoncer les abus dont ont fait l’objet les dons d’argent des membres du groupuscule.