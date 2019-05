À force de brasser du vent, la soif de reconnaissance pousse souvent certains nageurs-pataugeurs à s’accrocher à la bouée de sauvetage censée les sauver de la noyade en les tirant jusqu’à l’arrivée au bon port, alors que le choix de la transaction transparente convient davantage aux formations déjà munies d’un arrimage pertinent. Nonobstant, le faible taux de participation aux derniers scrutins démontre le manque d’aura capitalisé par leurs leaders, du reste toujours prêts à personnaliser une suggestion, à insuffler un pacte fondateur ou une alternative annonciatrice de la seconde République. Si “tous les chemins mènent à Rome”, la situation de blocage (relative au maintien de la date du 04 juillet 2019) retarde l’ultime résolution pendant que l’absence de figures crédibles capables d’orchestrer les concepts moteurs, et de permettre au mouvement d’enclencher l’étape supérieure, laisse la porte ouverte aux entremetteurs revanchards, empêche de cerner ou couronner, en compagnie de décideurs contraints à lâcher du lest, le meilleur consensus. Faute de celui-ci, les milliers de marcheurs risquent de stagner, voire de tourner longtemps en rond. C’est sans doute pour cela qu’elle s’est embourbée au cœur d’un traquenard digne des films d’espionnage, n’émergera sûrement pas indemne de cette mésaventure ou feuilleton aux accents rocambolesques, portera longtemps les séquelles de ce qui s’apparente, du moins du côté des Hauts gradés, à une trahison (au mieux à un dérapage incontrôlé). Le vis-à-vis entre une opposition plurielle et la hiérarchie militaire devient la condition sine qua non sans laquelle il sera fort compliqué d’échapper à une cooptation manigancée d’avance. L’entrevue pourrait, pourquoi pas, aboutir à la sanctuarisation d’un Front de libération nationale (FLN) à ranger au musée de l’Histoire et au sabordage de partis “coquilles vides”, puisque le “Hirak n’est pas un hasard”.