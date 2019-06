Le Godzilla Amar Ghoul et le Pokémon Es Safir

Amar Ghoul, le Godzilla, figure emblématique de la corruption en Algérie et le Pokémon, l’hôtel Es Safir de Mostaganem, l’image du tourisme islamique modéré, vêtu de la baraka du cheikh Amar, le rais du Taj, qui passe ses vacances d’été sous le soleil de Ouillis, sans dépenser des milles et des cents dinars parce qu’il est le Ouyahia d’Es Safir. Moul firma, curieux de connaitre comment, le patron de cette résidence du cœur, de Amar Ghoul, a pu obtenir la permission de bénéficier d’un autre espace de terrain forestier au niveau de la splendide forêt d’attraction de Benabdelmalek Ramdam pour ériger un camp de toile pour gonfler ses recettes, il décide de se déguiser en touriste saoudien pour dénicher la relation discrète du boss de Taj, le jeune aux cheveux corbeau avec le patron d’Es Safir , le Grand ‘’Z’’ comme la ministre de l’Environnement , Mme Zerouati, également membre du bureau politique de Taj, qui elle aussi préfère Mostaganem pour passer ses congés !

Arrivé à la résidence, à bord d’un 4x4 loué, avec son teint brin, et sa chevalière en plaqué or, Moul firma fut reçu comme un prince par le réceptionniste, avec un langage doux et respectueux, non réservé aux pauvres clients algériens, il l’invite à s’assoir confortablement dans un fauteuil en lui commandant un thé. Bien dans sa ‘’Abaya’’ achetée récemment au souk d’Ain Sefra, Moul firma, espère de son hôte, de lui exposer les services proposés par l’hôtel. Ce dernier, flatté par le faux milliardaire saoudien, ne tardera pas à lui faire savoir que la Résidence Es Safir abrite un restaurant, une piscine, une connexion internet Wifi, des bungalows climatisés équipés de cuisine et salon meublé, téléviseur, réfrigérateur, une salle de bain et un service de navettes vers l'aéroport et la ville ainsi que la plage privée de l’hôtel sont fournis aux frais de la maison. Moul firma murmura, le transport et la baignade gratis pour les saoudiens, et les clandestins et ‘’ Hok Aoum ‘’pour les algériens ! Et le camp de toile, les saoudiens aiment la nature, lui coupa la parole, Moul Firma. L’agent d’accueil, confiant dira, à Moul frima : ‘’Vous avez de la chance, nous avons bénéficié d’un très bon terrain forestier au niveau de la forêt limitrophe de cap Ivi , et entre nous , nous avons profité de squatter une autre partie de la forêt pour faire l’extension, situation oblige, nous avons beaucoup de clients et puis , avec Ghoul , tout marche à merveille !’’ Répond le steward. Moul firma tout en mettant l’agent à l’aise, il lui dit : ‘’Ah ! Vous parlez du ministre, je connais ce monsieur, je l’ai connu à la Omra, d’ailleurs c’est lui qui m’a recommandé de venir à Es Safir !’’ Bluffe Moul firma. Oui, dira le réceptionniste : ‘’ Amar Ghoul a passé son congé de 2015 à Es Safir et a organisé également l’université d’été de son parti Taj, à Es Safir. Je crois que c’est l’ami du patron de la résidence, et d’autres indiscrets, disent qu’il est son associé. Amar Ghoul aime Mostaganem ‘’ expliqua l’agent d’accueil, avant d’ajouter : Amar Ghoul, lors d’un meeting politique à la maison de la culture de Mostaganem en Avril 2017, avait révélé que Mostaganem est la ville où il a étudié en qualité d'universitaire, que son premier poste de travail était à Mostaganem et qu’il avait résidé à la ville côtière de Stidia,’’ dénonce le pauvre réceptionniste, qui croyait toujours avoir affaire à un saoudien, dans l’espoir, de gagner quelques dollars de bakchich. Avant de quitter, Moul firma s’interroge sur les dessous des privilèges offerts à Es Safir pour massacrer la forêt et bénéficier de terrains forestiers au nom du tourisme d’Amar Ghoul, et la privatisation de la plage au nom du tourisme des walis au service des ministres ! Le jour du jugement est venu, le Ghoul est à deux pas d’El-Harrach, et tous les walis et les oligarques qui l’ont servi feront la chaine, et Moul firma sera ravi de leur offrir le premier panier du parloir !