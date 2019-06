Le FLN, survivra-t-il ?

La classe politique, FLN compris, est déjà dans l’après-Bouteflika. Les stratégies d’individus, de clans et de chapelles sont en train de pousser comme des champignons. Mais le destin de chacun, de chaque entité, dépendra du niveau de rupture que continuera à exiger la rue et de sa persévérance dans le suivi ultérieur des changements acquis. Le test de maturité nationale pour une rupture démocratique, ce sera, pour le peuple, de se réapproprier le sigle FLN, symbole de son Histoire transformé en vulgaire instrument de détournement de deniers publics ! Aujourd’hui, dans la tempête, le FLN se cache derrière son modeste statut d’“acteur” politique. Mais à peine l’orage passé, il redeviendra le Léviathan destructeur aux têtes multiples et interchangeables. La vraie rupture, c’est donc le déboulonnement du parti-FLN, pas seulement la chute du régime que le FLN, s’il survit, pourra se reconstituer avec… d’autres têtes. La manœuvre consistant à se faire passer pour un parti “comme les autres” et qui contribuerait à la recherche d’une sortie de crise pourrait, cependant, bien réussir, puisque tous les partis sont en quête d’une arche de Noé qui les maintiendrait à flots jusqu’à la fin du déluge populaire. On voit que, malgré leur stérilité politique, ils ont cultivé le réflexe de se réunir, non pour peser sur le cours de choses, mais parce qu’il est plus facile de surnager à plusieurs. Dans ces circonstances, inconfortables mais propices aux opportunismes, tous les “acteurs” sont les bienvenus. Le tout est de renforcer l’illusion d’une vie politique et l’idée que les partis politiques seraient de quelque secours à un peuple supplicié. C’est ainsi que lors de la dernière réunion de “l’opposition”, des dirigeants du FIS, authentiques inspirateurs du terrorisme, ont retrouvé leur place dans le radeau.